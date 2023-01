Philosoph Günther Anders

Der Mensch ist darauf angewiesen, sich mithilfe von Technik in der Welt einzurichten, so lautete eine Grundüberzeugung des Philosophen Günther Anders. Er beobachtete aber auch schon früh, dass Geräte und komplexe Technologien unseren Horizont überschreiten und uns somit überfordern können.

Was die Technik vermag, übersteigt unser Vorstellungsvermögen: Angesichts der Atombombe erkannte Günther Anders, welche Gefahr in dieser Überforderung steckt. Die Bombe versetzte die Menschheit in die Lage, sich selbst zu vernichten. Damit machte sie die Erdenbürger zu "Herren der Apokalypse" - und im selben Moment zu "ohnmächtigen Titanen". Die sich der atomaren Bedrohung gar nicht bewusst sind.