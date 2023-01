Dessauer "Hamlet" beim Theatertreffen

Kritisch müsse man das aber auch sehen. „Was natürlich eher nicht so toll ist, wenn sich ein ganzes Theatersystem an dem Theatertreffen orientiert und denkt: Das muss unbedingt zum Theatertreffen kommen, und das ist dann die einzige Währung für Kunst. Das ist sie aber nicht.“

Für ein kleineres Haus wie das Anhaltische Theater Dessau ist die Einladung auf jeden Fall ein Coup. „Ich denke, dass vieles in der Provinz oft auch übersehen wird. In den Metropolen kommt mir das Theater oft provinzieller vor als in der Provinz, wo es wirklich auch sehr tolle, sehr mutige und radikale Arbeiten gibt, die man dann so vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat.“