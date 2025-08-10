Pflegefamilie

"Wir haben gedacht, Liebe heilt alles"

29:32 Minuten
Ein Mann und eine Frau haben je ein Kind auf dem Arm und gucken in die Natur
Die beiden Pflegetöchter von Malou und ihrem Mann sind inzwischen erwachsen. Rückblickend hätte sie nicht gedacht, wie viele Konflikte sich in ihrer Familie ergeben. (Symbolfoto) © picture alliance / Westend61 / Viktoryia Verstak
Gesa Ufer, Barbara Felsmann |
Audio herunterladen
Malou und ihr Mann nehmen zwei Pflegekinder auf – voller Hoffnung und mit dem Wunsch, ihnen ein sicheres Zuhause zu geben. Die Mädchen bringen ihre Vergangenheit mit, die Herausforderungen sind groß. Für Malou überwiegt trotzdem etwas anderes.
Podcast: Plus Eins
Aus dem PodcastPlus Eins

Podcast hören

PodcastPlus Eins

Podcast: Plus Eins

Das Leben schreibt die besten Geschichten. Wir erzählen sie. Familie, Freundschaft, Neuanfänge im... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Mehr zum Thema Familie
Zur Startseite