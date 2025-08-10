Pflegefamilie

"Wir haben gedacht, Liebe heilt alles"

29:32 Minuten Die beiden Pflegetöchter von Malou und ihrem Mann sind inzwischen erwachsen. Rückblickend hätte sie nicht gedacht, wie viele Konflikte sich in ihrer Familie ergeben. (Symbolfoto) © picture alliance / Westend61 / Viktoryia Verstak

Malou und ihr Mann nehmen zwei Pflegekinder auf – voller Hoffnung und mit dem Wunsch, ihnen ein sicheres Zuhause zu geben. Die Mädchen bringen ihre Vergangenheit mit, die Herausforderungen sind groß. Für Malou überwiegt trotzdem etwas anderes.