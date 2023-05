Historikerin zu Pflegenotstand

"In der normalen Stationspflege könnte es zu Todesfällen kommen"

07:43 Minuten Arbeit am Fließband könne nicht die Regel sein, sagt Monja Schünemann. Sie kritisiert, dass vor allem für Pflegekräfte aus dem Ausland Anreize fehlen, weil das Pflegeniveau in Deutschland zu niedrig ist. © picture alliance / Westend61 / OneInchPunch

Schünemann, Monja · 12. Mai 2023, 07:50 Uhr

In wenigen Jahren fehlen eine halbe Million Pflegekräfte, die in Rente gehen. Es müsse jetzt Geld in die Hand genommen werden, um eine Katastrophe in Zukunft zu verhindern, fordert Krankenschwester und Historikerin Monja Schünemann am Tag der Pflege.