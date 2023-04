Als Pflegekraft in Deutschland

Bleiben oder gehen?

28:19 Minuten Krankenschwester Aranis arbeitet seit Februar 2023 in der Charité in Berlin. Zuvor war sie vier Jahre lang in einer Tumorklinik in Mexiko-Stadt beschäftigt. © Deutschlandradio / Paul Welch Guerra

Paul Welch Guerra · 16. April 2023, 12:30 Uhr

Die Bundesagentur für Arbeit wirbt in verschiedenen Ländern Pflegekräfte an, auch in Mexiko. Die dort ausgebildeten Krankenschwestern kommen hochmotiviert nach Deutschland, aber längst nicht alle bleiben. Das liegt nicht nur am Geld.