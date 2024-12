Petra Pinzler: "Fortschrittskompass"

Wie Fortschritt und Innovation gelingen kann

„Sie haben sich nicht getraut in die Zukunft zu schauen", sagt Petra Pinzler über die gescheiterte Ampel-Koalition. Sich nicht mit solchen Grundsatzfragen zu beschäftigen ist ihr zum Verhängnis geworden.

Wie geht Zukunft und was sollte eine künftige Regierung anders machen? Darum geht es in Petra Pinzlers Buch "Fortschrittskompass". Darin beschäftigt sich die Journalistin mit der Frage, wie man Innovation in ein Land bekommen kann.