Peter-Huchel-Preis Wichtigster deutscher Lyrikpreis für Henning Ziebritzki

Tobias Lehmkuhl im Gespräch mit Joachim Scholl

"Ein lyrisches Kalendarium sinnlicher Grenzerfahrungen": So urteilte die Jury über Henning Ziebritzkis Gedichtband "Vogelwerk". (Björn Klein)

Für seinen Band "Vogelwerk" erhält der Lyriker Henning Ziebritzki den mit 10.000 Euro dotierten Peter-Huchel-Preis. Literaturkritiker Tobias Lehmkuhl findet die Entscheidung "etwas zweifelhaft". Das Buch sei gut lesbar, aber "wenig aufregend".

Ein Gedichtband mit 52 lyrischen Vogelporträts ist die "herausragende Neuerscheinung des Jahres 2019" - so die Jury des Peter-Huchel-Preises, die den Dichter Henning Ziebritzki für das Buch "Vogelwerk" auszeichnete.

Unser Kritiker Tobias Lehmkuhl findet die Entscheidung der Jury "etwas zweifelhaft". "Es ist ein schöner Band, es ist ein guter Band, es ist ein sehr lesbarer Band", sagt er. Aber er sei wenig aufregend. "Also, die Sprache ist hier Mittel zum Zweck, die Sprache ist nicht so aufgeladen, nicht zum Zerreißen gespannt. Sie ist halt Werkzeug in dieser Naturbetrachtung, Naturbeschreibung, aber sie geht kein Wagnis ein."

Lyrik ohne großen Zeitbezug

Mit der Auszeichnung von Henning Ziebritzki entwickele sich offenbar eine neue Tradition des Peter-Huchel-Preises, mutmaßt Lehmkuhl: Denn bereits im letzten Jahr habe mit Thilo Krause "auch ein Lyriker den Preis gewonnen, der jetzt nicht unbedingt für avantgardistische Lyrik steht oder für eine Lyrik, die in die Zukunft schaut. Sondern eine Lyrik, die vor allem die jeweilige Zeit, in der sie entsteht, in den Blick nimmt und davon stark beeinflusst ist".

Der mit 10.000 Euro dotierte Peter-Huchel-Preis gilt als der wichtigste deutsche Lyrikpreis. Zu den bisherigen Preisträger zählen etwa Monika Rinck, Friederike Mayröcker oder Ulf Stolterfoht. "Also eine ganze illustre Riege", so Lehmkuhl.

Der Preis, der nach dem 1981 verstorbenen Lyriker Peter Huchel benannt wurde, wird jedes Jahr am 3. April, dem Geburtstag des Dichters, verliehen.

Henning Ziebritzki: Vogelwerk - Gedichte

Wallstein-Verlag, Göttingen 2019

64 Seiten, 18 Euro