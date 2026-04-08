Perus Krise

Gold, Drogen und ein Alltag in Angst

29:20 Minuten Dutzende Demonstranten der sogenannten „Generation Z“ und Aktivisten demonstrierten im Herbst 2025 gegen den Präsidenten José Jeri © Getty Images / Fotoholica Press / Carlos Garcia Granthon

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Die organisierte Kriminalität floriert in Peru: Morde und Schutzgelderpressung nehmen zu, illegaler Bergbau und Drogenhandel schwächen den Staat. Der jungen Bevölkerung fehlt das Vertrauen in die Politik. Die nächste Kongresswahl weckt kaum Hoffnung.