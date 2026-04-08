Perus Krise

Gold, Drogen und ein Alltag in Angst

29:20 Minuten
„Wenn ein Hip-Hop-Künstler stirbt, stirbt er nie“ – steht an einer Wand. Davor sitzt eine Person, die als Elmo aus der Sesamstrasse verkleidet ist.
Dutzende Demonstranten der sogenannten „Generation Z“ und Aktivisten demonstrierten im Herbst 2025 gegen den Präsidenten José Jeri © Getty Images / Fotoholica Press / Carlos Garcia Granthon
Anne Herrberg, Ulrich Mücke, Katrin Materna |
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Die organisierte Kriminalität floriert in Peru: Morde und Schutzgelderpressung nehmen zu, illegaler Bergbau und Drogenhandel schwächen den Staat. Der jungen Bevölkerung fehlt das Vertrauen in die Politik. Die nächste Kongresswahl weckt kaum Hoffnung.
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