Stress im Job ist an sich nichts Ungewöhnliches. Doch was passiert, wenn die Belastung dauerhaft anhält und man sich bis zur völligen Erschöpfung verausgabt?

Eine aktuelle Forsa-Umfrage zeigt, dass immer mehr Menschen in Deutschland genau das erleben: Sie fühlen sich durch die Arbeit stark gestresst. Rund 65 Prozent der Erwerbstätigen leiden unter dem selbstgemachten Leistungsdruck. Sie hetzen ihren eigenen, oft viel zu hohen Ansprüchen hinterher. Bei jedem Vierten bleibt dies nicht ohne Folgen – der Perfektionismus kann sogar zu ernsthaften psychischen Problemen führen.

Perfektionisten arbeiten sehr genau, sind ehrgeizig und stecken sich hohe Ziele. Laut der Psychologin Elisabeth Prestele haben Perfektionisten oft überzogene Erwartungen an ihr sogenanntes Ideal-Selbst, also das Bild, das sie von ihrer eigenen perfekten Version im Kopf haben.

Eine im Juli 2024 veröffentlichte Umfrage der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) zeigt, dass 86 Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland unter Stress im Job leiden. Der Hauptgrund dafür ist der eigene Anspruch, Aufgaben perfekt zu erledigen.

Der Arbeitspsychologe Christian Dormann beschreibt Perfektionismus als ein „relativ stabiles Persönlichkeitsmerkmal“. Menschen, die perfektionistisch sind, zeigen dieses Verhalten also konstant. Besonders in unsicheren Situationen tendieren sie dazu, noch stärker nach Perfektion zu streben, da sie Angst haben, Fehler zu machen oder Erwartungen anderer nicht zu erfüllen. Obwohl Perfektionismus in der Psychologie zunehmend Thema ist, gibt es bislang nur wenige Studien zu dem Thema.