Pause! Vom Bedürfnis des Innehaltens

Moderation: Martin Böttcher

"Play Pause": Ob sich hier jemand daran erinnern will, auch mal eine Unterbrechung einzulegen? (Unsplash / CH Claudio Schwarz / @purzlbaum )

Es ist Urlaubs- also Pausenzeit. Aber was machen wir eigentlich in unseren Pausen? Und wieso lassen wir es zu, dass die Arbeitswelt immer mehr mit der Zeit verschwimmt, in der wir durchatmen und auftanken wollen?

Während sich die Straßen der Metropolen derzeit progressiv leeren, herrscht an Europas Stränden Hochsaison. In Barcelona hingegen füllen sich die sowieso schon vollen Straßen gerade noch ein wenig mehr.

Deshalb nimmt die Verteidigung der Pause hier fast schon existenzielle Züge an: In einer spanischen Fabrik gab es neulich sogar einen Streik für die Verankerung der bisher auf Zuruf geregelten Brötchenpause - die halbe Stunde fürs zweite Frühstück sollte fester Bestandteil des Tagesablaufs werden.

Winzige Kabinen für effektiven Mittagsschlaf

Aber isst man eigentlich noch Brötchen in der Pause? Und wie sieht es aus mit dem Mittagsschlaf? In Hongkong wurde dieser unlängst als kommerzialisierbare Marktlücke entdeckt. In den winzigen Kabinen eines neuen Kapselhotels versuchen sich zahlreiche übermüdete Pendler möglichst effizient in 45 Minuten Schlaf zu regenerieren für den Job.

Und wenn Pause und Arbeit schon so nah zusammenrücken, warum dann nicht gleich immer in Arbeitskleidung herumlaufen? Spätestens seit Kanye West mit einer Dickies Arbeiterjacke auf der diesjährigen Met Gala auftauchte, dürfte klar sein, dass Arbeiterkleidung heute wirklich zu jedem Anlass getragen werden kann. Auch in Pausenzeiten und auch von Leuten, die diese Art von robuster Kleidung für die Ausführung ihrer Berufe nun wirklich nicht brauchen.