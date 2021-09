Er ist Sunnit, sie Alawitin. Im syrischen Bürgerkrieg wird das zur Gefahr für die Liebe zwischen Tarek und Sanaa. Der selbst aus Syrien geflohene Jad Turjman erzählt in "Der Geruch der Seele" von Gewalt aber auch von Hoffnung in seinem Heimatland. Mehr

Die Gesellschaft scheint zunehmend unfähig zu sein, konzertiert auf Krisen zu reagieren. Armin Nassehi schlägt in seinem neuen Buch vor, gesellschaftliche Bereiche neu zu verzahnen. Wie das gehen könnte, zeigt er am Beispiel der Palliativmedizin. Mehr

Skrupellose "Thronräuber" schrecken vor nichts zurück, um eine Wahl zu gewinnen und in den Präsidentenpalast einzuziehen. In seinem neuen Politthriller entwirft Jorge Zepeda Patterson ein düsteres Panorama der Zustände in seiner Heimat Mexiko.Mehr