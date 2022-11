Diskussion um breitere Parkplätze

Autos werden immer länger, breiter und höher – und es werden immer mehr. Jetzt sollen Parkplätze an SUVs angepasst werden. So schlägt es zumindest die zuständige Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen ( FGSV ) vor. Und das, wo doch in den Städten sowieso stark um den öffentlichen Raum gestritten wird.