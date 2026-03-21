Buchmesse-Talk

Paradies oder Post-Apokalypse: Wie die Digitalisierung überleben?

55:36 Minuten
Aiki Mira, Anna-Verena Nosthoff und Veronika Kracher (v.l.n.r.) sitzen mit Dlf-Mikrofonen hinter zwei kleinen Tischen am Deutschlandradio-Stand auf der Leipziger Buchmesse und sprechen miteinander
Wie die Digitalisierung überleben? Aiki Mira, Anna-Verena Nosthoff und Veronika Kracher (v.l.n.r.) diskutieren auf der Leipziger Buchmesse © Dlf / Tarik Ahmia
Martin Böttcher, Marcus Richter, Aiki Mira, Anna-Verena Nosthoff, Veronika Krach |
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Die egalitäre digitale Gesellschaft war einst eine Utopie, doch die digitale Welt ist geprägt von Spaltung, Hass und Machtmissbrauch. Wie wir da (vielleicht) wieder herauskommen, besprechen wir mit Aiki Mira, Anna-Verena Nosthoff und Veronika Kracher.
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