Buchmesse-Talk

Paradies oder Post-Apokalypse: Wie die Digitalisierung überleben?

55:36 Minuten Wie die Digitalisierung überleben? Aiki Mira, Anna-Verena Nosthoff und Veronika Kracher (v.l.n.r.) diskutieren auf der Leipziger Buchmesse © Dlf / Tarik Ahmia

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Die egalitäre digitale Gesellschaft war einst eine Utopie, doch die digitale Welt ist geprägt von Spaltung, Hass und Machtmissbrauch. Wie wir da (vielleicht) wieder herauskommen, besprechen wir mit Aiki Mira, Anna-Verena Nosthoff und Veronika Kracher.