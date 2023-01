Mehr ostdeutsche Führungskräfte in Behörden

Die ungleiche Verteilung von Ostdeutschen und Westdeutschen in Führungspositionen ist auch 33 Jahre nach der Wiedervereinigung ein großes Thema. Ein nun vorgestelltes und vom Bundeskabinett beschlossenes Konzept des Ostbeauftragten Carsten Schneider (SPD) sieht vor, die Personalverantwortlichen in Bundesbehörden mehr dafür zu sensibilisieren, gezielt Ostdeutsche für Leitungsebenen und -posten zu gewinnen.

Das Konzept liefert auch zum ersten Mal eine Bestandsaufnahme: Demnach sind nur 13,9 Prozent der Führungskräfte in den obersten Bundesbehörden in Ostdeutschland geboren. Wenn man das ehemals geteilte Berlin herausrechnet, sogar nur 7,5 Prozent.

„Natürlich handelt es sich um eine Unterrepräsentanz und die ist eklatant“ sagt der Soziologe Holger Lengfeld , der an der Universität Leipzig forscht. „Es betrifft symbolische Anerkennung.“ In Ostdeutschland gebe es viele Menschen, die sagten: „Wiedervereinigung, 30 Jahre später, und wir sind immer noch nicht voll als Gleiche anerkannt.“ Die Frage sei aber, ob man mit den vorgeschlagenen Maßnahmen viel an der Situation ändern könne.

Eine der Ursachen der Unterrepräsentanz von Ostdeutschen sei eine Nachwirkung des „Elitenaustauschs“ unmittelbar nach 1990 in Wirtschaft, Verwaltungen und Gerichten. Damals seien junge Leute aus dem Westen, die Anfang bis Mitte 30 waren, in Führungspositionen in Ostdeutschland gekommen. „So langsam scheiden die aus, das heißt, erst jetzt werden wieder Stellen frei und Bewerbungsprozesse können in Gang kommen.“ Auch die erst vor wenigen Jahren zum Stillstand gekommene Abwanderung junger Leute von Ost nach West habe zu diesem Missverhältnis beigetragen.