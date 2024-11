Partei in der Krise

Ostdeutsche Grüne – geht da noch was?

29:24 Minuten Abgerissenes Wahlplakat der Grünen in Thüringen: Für viele in Ostdeutschland ist die Partei inzwischen ein Feindbild. In manchen Regionen ist sie politisch kaum noch vertreten. © imago / photo2000

In Thüringen und Brandenburg aus dem Landtag geflogen, in Sachsen gerade noch mal reingerettet: Für die ostdeutschen Grünen war 2024 ein rabenschwarzes Jahr. Die Entwicklung ist mehr als ein kurzfristiger Trend: Was sind die Gründe für die Misere?