Sprache im geteilten Deutschland

Die Philologen in der BRD sind Ende der 1960er-Jahre der Meinung: Ob die Mauer Schandmal oder antifaschistischer Schutzwall genannt wird, sei egal, denn: wir verstehen uns auch so. Doch was ist mit: Brigade, Traktorist, Kombinat, Plaste? So klang die DDR. Und mit Sozialpaket, Mehrwertsteuer, Baukostenzuschuss? So klang die BRD. In ihr kam in den 1960er.Jahren die Sprache der neuen Linken noch hinzu, mit Wörtern wie „antiautoritär“ oder „Establishment“.