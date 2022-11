Markus Pragal

Der West-Junge in der Ost-Schule

36:05 Minuten Vor der Einschulung in Ost-Berlin lebte Markus Pragal mit seiner Familie in München. © imago images / frontalvision.com / H. Blunck

Moderation: Katrin Heise · 09. November 2022, 09:05 Uhr

Seine Familie zog 1974 von München nach Ostberlin, weil sein Vater dort Korrespondent wurde. Also besuchte Markus Pragal als Westkind eine DDR-Grundschule und wohnte in Lichtenberg. Jahre später lebte er in Westberlin und verschlief den Mauerfall.