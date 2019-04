ORF Radio-Symphonieorchester Wien Shakespeare-Parade in Wien

Moderation: Ruth Jarre

Das Wiener Konzerthaus wird sein 1913 bespielt. (Wiener Konzerthaus / Rupert Steiner)

Mal sind sie frech, mal tragisch verliebt oder von Rache besessen. Die Figuren, die William Shakespeare in seinen Werken erschaffen hat, sind bis heute lebendig. Sie haben vielen Komponisten inspiriert, einiges ist im Konzerthaus Wien zu hören.

Shakespeare hat mit seinen Figuren viele ihm nachfolgende Künstler inspiriert, ob Maler oder Musiker, ob Poeten, Bildhauer oder Programmgestalter. Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien hat Shakespeare in diesem Konzert als Leitmotiv in den Mittelpunkt gestellt.

William Shakespeare hat viele Figuren erfunden und "zum Leben erweckt". (picture-alliance/ dpa / Daniel Reinhardt)

Ryan Wigglesworth überträgt in »Locke’s Theatre« die Ecken und Kanten von Matthew Lockes 350 Jahre alter Schauspielmusik zu Shakespeares "Der Sturm" in die Gegenwart. Der junge Komponist ist auch Dirigent und das erste Mal am Pult des Orchesters zu Gast.

Dazu tritt der Bariton Simon Keenlyside, der etliche Lieder von Jean Sibelius singen wird, unter anderem "Komm herbei, Tod", das Narrenlied aus "Was ihr wollt". Das in England unter dem Titel bekannte Stück "Twelfth Night" inspirierte Sibelius im Jahr 1909.

Simon Keenlyside hat zuerst Zoologie studiert, dann erst Gesang. (Simon Keenlyside / Uwe Arens)

Edward Elgar beschloss im Jahr 1913 seine Sinfonische Studie "Falstaff". Er porträtiert damit den feisten, lebenshungrigen Ritter in breiten schweren Strichen, einem Ölgemälde gleich.

Teeniewerk ergänzt

Das Shakespeare-Fieber ergriff auch die Familie Mendelssohn, die Werke in der ganzen Familie nachspielte, oft vor einem kleinen, geladenem Publikum. Und so komponierte der junge Felix Mendelssohn Bartholdy noch im Teenager-Alter eine Konzertouvertüre zu "Ein Sommernachtstraum". 17 Jahre später erhielt der Komponist die Anfrage des Preußischen Königs, eine komplette Schauspielmusik für das Bühnenwerk zu schaffen. Mendelssohn kam dem Wunsch nach und schrieb eine größere Schauspielmusik für eine Aufführung in Potsdam.

(cdr)

Aufzeichnung des Konzertes vom 11. April 2019 im Konzerthaus Wien

Ryan Wigglesworth

"Locke’s Theatre" für Orchester

Jean Sibelius

Lieder

Edward Elgar

"Falstaff", Sinfonische Studie c-Moll op. 68

Felix Mendelssohn Bartholdy

"Ein Mittsommernachtstraum", Schauspielmusik op. 61

Simon Keenlyside, Bariton

ORF Radio-Symphonieorchester Wien

Leitung: Ryan Wigglesworth