Die Märzgefallenen 1933

Zwischen Opportunismus und Resignation

34:39 Minuten Nach anfänglichem Entsetzen traten Massen in die Nationalsozialistische Partei Deutschlands ein. © picture alliance / Associated Press

Landauer, Philipp · 15. März 2023, 19:30 Uhr

In der zuvor weltoffenen Metropole Berlin ist man zunächst entsetzt über die Machtübertragung an Hitler. Wenige Monate später treten in Deutschland Massen in die NSDAP ein. Was ist geschehen? Ein Stimmungsbild aus den ersten Monaten von 1933.