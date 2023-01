„Märchen vom Zaren Saltan“ in Hannover

Grandiose Musik, gescheiterte Inszenierung

05:58 Minuten „Das Märchen vom Zaren Saltan“ ist eine Oper von Nikolai Rimski-Korsakow. © Sandra Then

Uwe Friedrich im Gespräch mit Britta Bürger · 13. Januar 2023, 23:32 Uhr

Im "Märchen vom Zaren Saltan" geht es um Macht und eine Familienintrige am Palast. Doch Regisseurin Eva-Maria Höckmayr bleibt bei ihrer Inszenierung an der Oberfläche. Dafür ist der Opernabend am Staatstheater Hannover musikalisch ein Genuss.