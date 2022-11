Shakespeares "Othello" dekolonialisiert

Längst schauen wir kritisch auf die klassischen Stoffe. Bei "Othello" stellt sich die Frage, ob darin rassistische Stereotype reproduziert oder eher hinterfragt werden. Am Schauspielhaus Düsseldorf wird seit September eine "Othello" -Inszenierung der südafrikanischen Regisseurin Lara Foot aufgeführt – in der Hauptrolle ihr Landsmann, der schwarze Schauspieler, Tänzer und Musiker Bongile Mantsai.

Foot und Mantsai sei es besonders wichtig gewesen, den Rassismus auf der Bühne zu benennen und zu zeigen, erzählt Kerstin Edinger, die Regisseurin der TV-Doku "Othello aus Südafrika", die in der 3sat-Mediathek zu sehen ist. Das Team vom Schauspiel Düsseldorf sei dagegen etwas zaghafter in der Frage der Umsetzung gewesen. Denn Othello wird darin offen rassistisch beschimpft. Doch Mantsai sagt im Film:

"Das ist es doch, was Theater macht: Es öffnet die Wunden, aber es heilt sie auch. Es bewirkt, dass wir über Dinge reden. Es macht die Leute wütend und es macht sehr viel mit den Menschen."

Wie sie sich dem Stoff nähern und wie sich mit einer neuen Besetzung die Perspektiven darauf ändern, das erzählt Edinger in ihrer Dokumentation. Zu diesem Perspektivwechsel gehört auch, dass Mantsai seinen Othello auch auf isiXhosa spielt, einer der Amtssprachen in Südafrika. Die Aneignung des Stoffes auch in der Muttersprache sei ein politisches Statement über wiedergewonnene Würde, sagt Mantsai.