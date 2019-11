Open Mike 2019 Höhenflüge der Jungen

Von Mechthild Lanfermann

In diesem Jahr wurden aus 600 Bewerbungen 22 Autorinnen und Autoren ausgewählt. (Mirko Lux)

Der Open Mike gilt als die wichtigste Bühne für den literarischen Nachwuchs. Der diesjährige Wettbewerb fand am zweiten November-Wochenende in Berlin statt. Für viele der Finalisten war es die erste öffentliche Lesung, entsprechend groß die Aufregung.

Die Karrieren von Autorinnen wie Zzuzsa Bank, Karen Duve oder Terezia Mora haben hier ihren Anfang genommen. Der Open Mike gilt als wichtigste Bühne des literarischen Nachwuchses. In diesem Jahr wurden aus 600 Bewerbungen 22 Autorinnen und Autoren ausgewählt. Sie traten am zweiten Novemberwochenende im Berliner "Heimathafen Neukölln" gegeneinander an: 18 Frauen und vier Männer. Die Bandbreite der Formen war groß, in denen existentielle Themen wie Tod, Geburt, das Leben auf dem Dorf oder auch Selbstoptimierung in unserer Leistungsgesellschaft verhandelt wurden. Auffallend war, dass Beiträge mit politischen, queeren oder migrantischen Perspektiven fehlten.

Nächster Open Mike mit neuem Sponsor und anderem Konzept

Der Hauptpreis ging, was kaum verwundert, an eine Frau: Carla Hegerl. Sie hatte die Jury mit unter dem Titel "Bambi" versammelten Gedichten überzeugt. Diese Texte stünden für ein ganz neues Genre und habe alle Mitglieder der Jury geradezu "geflasht", sagte Juror Thomas Meinecke. Auch die anderen beiden Preisträgerinnen, Fiona Sironic und Sina Ahlers, überzeugten mit eher experimentellen Texten. Der diesjährige 27. Open Mike wird der letzte sein, den die Crespo-Stiftung als Hauptsponsor unterstützt. In jedem Falle werde es weiter gehen, sagt der Leiter Thomas Wohlfahrt vom Haus der Poesie, wahrscheinlich mit einem neuen Konzept. Unter anderem sollen die Kategorien aufgelöst werden, da die Einteilung in Prosa und Lyrik angesichts der formalen Bandbreite der eingereichten Texte überholt wirkt, so Wohlfahrt.

