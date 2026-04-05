Nachkriegszeit

Jazz mischte die deutsche Literatur auf

60:07 Minuten Oskars Trommeln in Günther Grass‘ Roman kann als improvisierter Rhythmus verstanden werden - im Gegensatz zur Ordnung der Nationalsozialisten. Auch Jazz wurde auch oft als Gegenkultur verstanden. © imago stock&people

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Die Trommelei der Hauptfigur in Günther Grass‘ "Die Blechtrommel" bringt die NS-Marschmusiker um den Verstand. In der Literatur wird der Jazz zur Befreiung vom dumpf Völkischen und zur puren Lust an „heißkaltem Rhythmus“.