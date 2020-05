Oliver Pocher-Show "Gefährlich ehrlich" "Wie Mario Barth mit 'Spiegel'-Abo"

Lisa Ludwig im Gespräch mit Timo Grampes

Da passt die Jacke nicht ganz: Oliver Pocher will in seiner neuen Show vor allem "Pseudoschärfe" verkaufen, vermutet die Journalistin Lisa Ludwig. (picture alliance/Stefan Gregorowius)

Oliver Pocher war mal der Sidekick von Harald Schmidt. Doch von dessen politischer Schärfe sei er meilenweit entfernt, sagt Journalistin Lisa Ludwig. Pochers neue Late-Night-Show bei RTL solle offenbar vor allem seine Instagram-Reichweite erhöhen.

Oliver Pocher hat mal wieder für Aufsehen gesorgt: In seinem Instagramkanal zieht er auf gehässige Weise über Influencer her und mokiert sich über Fake News und Coronaverschwörungstheoretiker. Alles mit einer vorgeblich kritischen Haltung. Kritiker sehen darin nichts anderes als Cybermobbing.

Passend dazu ist der ehemalige Sidekick von Harald Schmidt seit 15. Mai auch wieder mit einer Late-Night-Show auf RTL zu sehen: "Pocher – gefährlich ehrlich!" Pochers Gattin Amira ist als Partnerin und Stichwortgeberin mit im Studio.

Unmotivierte Witze, die nicht zünden

Die Journalistin Lisa Ludwig hat sich die erste Folge der Show angesehen und fällt ein vernichtendes Urteil: Ziel- und ideenlos sei die Sendung, mit unmotivierten Witzen, die nicht zündeten.

"Was er den Leuten verkaufen will, ist so eine Pseudoschärfe, die gerne Harald Schmidt wäre, aber eher Mario Barth mit 'Spiegel'-Abo ist."

Wenn die Sendung beweisen solle, dass Pocher mehr könne als Cybermobbing, habe sie dieses Ziel verfehlt. Pocher sei eben kein politischer Kommentator, der sich ernsthaft mit Coronaverschwörungstheoretikern auseinandersetze.

"Auf mich hat es so gewirkt, als sei das Ziel der Sendung einfach, Oliver Pochers Reichweite auf Instagram zu erhöhen", sagt Ludwig. Der Fernsehunterhalter sei im Grunde nichts anderes als jene Influencer, gegen die er hetze.

Mit anderen Worten: "Nicht gefährlich ehrlich, sondern, wie die Instagram-Zielgruppe vermutlich sagen würde, eher cringe." Was soviel heißt wie: peinlich.

(mkn)