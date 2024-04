"Oktober in Europa"

Polemik und Politik in der Popkultur

40:34 Minuten Daniel 'Danger Dan' Pongratz von der Antilopen Gang live auf der Bühne. © picture alliance / Geisler-Fotopress / Christoph Hardt

Gorgis, Elena; Harrabi, Kais; Biazza, Jakob; Latković , Marija · 11. April 2024, 17:05 Uhr

Die Antilopen Gang hat einen Song über die (fehlenden) Reaktionen auf den Hamas-Terror veröffentlicht. Die Kontroverse ist groß: Was will die Band? An wen richtet sich der Song? Und was ist eigentlich alles von der Kunstfreiheit gedeckt?