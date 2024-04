Anne Backhaus, geb. 1982, ist freie Autorin und Reporterin aus Hamburg. Ihr Schwerpunkt sind Reportagen, Porträts und Interviews mit gesellschaftspolitischen und kulturellen Themen, die sie unter anderem für DIE ZEIT aufschreibt. Im Studium hat sie in Frankreich gelebt, für die Süddeutsche Zeitung einige Jahre in München und für DER SPIEGEL in Ghana. Am liebsten arbeitet sie auf Reisen. Außerdem unterrichtet Backhaus Storytelling, schöner Schreiben und Interview an Journalistenschulen und der Akademie für Publizistik in Hamburg.

© Roman Höfner