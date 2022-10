Vor 27 Jahren erhielt Christiane Nüsslein-Volhard den Medizin-Nobelpreis für ihre Erkenntnisse zur Steuerung von Genen in der früheren Embryonalentwicklung. Heute wird die Tübinger Biologin 80 Jahre alt und ist immer noch aktiv: Sie leitet eine Forschungsgruppe, die sich mit der Farbgebung von Fischen befasst.

Sie wolle herausfinden, in welchen Genen sich die Tiere unterscheiden, sagt Nüsslein-Volhard: "Dazu mussten wir erst mal sehr viel darüber lernen, wie überhaupt die Streifen gemacht werden und die Farben in die Haut kommen. Denn das ist ein Gebiet, das sehr 'unterforscht' ist", sagt sie.

Auch wenn die Grundlagenforschung in Deutschland "ganz gut aufgestellt" sei: Geldgeber verlangten doch verbreitet einen praktischen Nutzen für die Medizin, kritisiert die Biologin. "Ich weiß noch, als wir mit Fliegen geforscht haben, haben wir auch in unsere Anträge reinschreiben müssen, dass die Gene, die wir erforschen, etwas mit Krebs zu tun haben." Das sei "ärgerlich", denn Grundlagenforschung sei "so wichtig".