Hessische NSU-Akten

Die Plattform "Frag den Staat" und das ZDF Magazin Royale von Jan Böhmermann haben nach eigenen Angaben als geheim eingestufte hessische Akten zur Terrorgruppe NSU veröffentlicht. "Wir glauben, die Öffentlichkeit hat das Recht zu erfahren, was genau in jenen Dokumenten steht, die ursprünglich für mehr als ein Jahrhundert geheim bleiben sollten", heißt es auf der dazu eingerichteten Webseite

Zehntausende Menschen hatten in einer Petition die Veröffentlichung gefordert. Sie erhofften sich neue Erkenntnisse über die Morde der rechtsextremen Terrorzelle NSU und mögliche Verbindungen zum Mord an Kassels Regierungspräsidenten Walter Lübcke.

In der ganzen NSU-Affäre sei nicht systematisch genug gearbeitet worden und Verbindungen seien nicht ausreichend geprüft worden, sagt der Philosoph Gunter Gebauer. Es gebe in Deutschland so viele Verfassungsschutzämter wie Bundesländer und den Kölner Hauptsitz des Bundesverfassungsschutzes. "Da sind viel zu viele Köche, die in diesem Brei herumrühren."