Erinnerung an NS-Zwangsarbeit

Nackte Ziegelwände, kalter, rissiger Betonboden, in der Mitte ein langer Gang, von hier gehen die einzelnen Räume ab. Acht dieser lang gezogenen, eingeschossigen Baracken mit flachen Satteldächern stehen auf dem Gelände. Dazwischen wuchern Bäume, Gestrüpp, hohes Gras. Vor 80 Jahren, 1942, wurde dieses Lager im Münchner Stadtteil Neuaubing hastig gebaut, um bis zu tausend Menschen unterzubringen.

Sie mussten in den nahen Dornier-Werken und im Reichsbahn-Ausbesserungswerk arbeiten, von morgens um acht bis abends um acht, sechs Tage die Woche. Manche waren auch noch sonntags in den Privathaushalten der Deutschen beschäftigt. Wenn sie Glück hatten, gab es dort wenigstens etwas Anständiges zu essen.

In den Neuaubinger Baracken lebten überwiegend zivile Zwangsarbeiter und auch einige Kriegsgefangene, vor allem aus der Sowjetunion, aus Polen, Italien, Frankreich und den Niederlanden. Während der NS-Zeit gab es Historikern zufolge mehr als 25 Millionen Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen.

Die meisten kamen aus Osteuropa. Gegen Ende des Krieges machten sie mehr als ein Drittel der Beschäftigten in deutschen Unternehmen aus. Zwangsarbeit hatte eine große wirtschaftliche Bedeutung, sagt der Historiker Paul-Moritz Rabe:

Enge, Krach, Angstschweiß und Erschöpfung sind lange vergangen. In den Jahrzehnten nach dem Krieg verwilderte das Grundstück in München, seine Geschichte geriet in Vergessenheit.