Norman Mailer "Gnadenlos. Das Lied vom Henker"

Langen Müller, München 2022

1000 Seiten, 28 Euro



"Mailers Epos über einen Mörder, der die Todesstrafe für sich verlangt, und die Zerstörung, die seine Morde hinterlassen haben – eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Gewalt ohne True-Crime-Kitsch"



Norman Mailer "Der Kampf"

Langen Müller, München 2021

256 Seiten, 16,00 Euro



"Mailers Leidenschaft fürs Boxen hat in Muhammad Ali ein perfektes Thema gefunden. Keine philosophische Studie, aber ein brennendes Porträt des Greatest of All Time"



Norman Mailer "Reklame für mich selber"

Langen Müller, München 2021

572 Seiten, 25 Euro



"Der Band aus Essays, Kurzgeschichten und kleinen Fragmenten läutet Mailers Ära als Superstar ein und ist immer noch aufregende und frustrierende Lektüre"



Steven Thomsen "Norman Mailer. Die Biographie"

Langen Müller, München 2022

300 Seiten, 25 Euro



"Mailer hat in Thomsen einen etwas zu begeisterten Biographen gefunden, der sich bemüht, Mailer als ewig hippen Vordenker zu präsentieren, und ihn zu oft in Schutz nimmt. Dabei gerät er leider auch in kulturkonservatives Geheule über Cancel Culture"



Richard Bradford "Tough Guy: The Life of Norman Mailer"

Bloomsbury, Dublin 2023

304 Seiten, 28 Dollar



"Der Tonfall von Bradfords Bio ist giftig, vielleicht zu giftig – aber das bildet gut den Hass ab, den auch eingefleischte Mailerolog*innen für ihn zwischendurch entwickeln"