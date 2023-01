„Fine Dining“-Restaurant schließt

Das Spitzenrestaurant „Noma“ in Kopenhagen will sich kulinarisch neu erfinden – und macht darum Ende 2024 dicht. Anschließend soll sich das mehrfach zum besten Restaurant der Welt gekürte Lokal in ein Labor für innovatives Essen verwandeln.

Als Restaurant geöffnet wird das Noma dann nur noch in einer begrenzten Saison. „In erster Linie hat man sich die Gästelast vom Halse geschafft,“ so Hettinger. „Wenn man kein Personal mehr bekommt, um den Laden mehr oder weniger Tag für Tag zum Brummen zu bringen, dann muss man wahrscheinlich auf so was ausweichen."