„Nochmal von vorne“

Eine schrecklich komische Familie

Erhielt für ihren Debutroman "Otto" sechs Literaturpreise: die Autorin Dana von Suffrin. © picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt

Suffrin, Dana von · 27. März 2024, 10:08 Uhr

In einem traurig-komischen Ton erzählt Dana von Suffrin in ihrem Roman von einer dysfunktionalen Familie um eine deutsche Mutter und einen jüdischen Vater. Sie wolle zeigen, wie Geschichte in uns weiter transportiert wird, sagt die Autorin.