Doku über Vice-Magazin

Die Anfänge von Bro-Culture und Wut-Klicken

33:44 Minuten
Am Stand des amerikanischen VICE-Magazins liegen bei der Fachmesse Bread & Butter in Berlin im Jahr 2010 mehrere Ausgaben aus.
Vice sprengte in den Nullerjahren journalistische Gepflogenheiten. Das ist eines der beiden Themen der Woche, über das die Kulturjournalisten Caren Miesenberger und Kristoffer Cornils diskutieren. © imago / Manfred Segerer
Miesenberger, Caren und Cornils, Kristoffer |
Das Magazin Vice war cooler als cool – und legte den Grundstein für die Bro-Culture von heute. Davon erzählt eine neue Doku. Auch die ZDF-Serie Chabos blickt zurück auf die Nullerjahre. Ist das mehr als nur eine nostalgische Zeitreise?
