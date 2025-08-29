Doku über Vice-Magazin

Die Anfänge von Bro-Culture und Wut-Klicken

33:44 Minuten Vice sprengte in den Nullerjahren journalistische Gepflogenheiten. Das ist eines der beiden Themen der Woche, über das die Kulturjournalisten Caren Miesenberger und Kristoffer Cornils diskutieren. © imago / Manfred Segerer

Das Magazin Vice war cooler als cool – und legte den Grundstein für die Bro-Culture von heute. Davon erzählt eine neue Doku. Auch die ZDF-Serie Chabos blickt zurück auf die Nullerjahre. Ist das mehr als nur eine nostalgische Zeitreise?