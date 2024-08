No more, America

Phillis Wheatley und die afroamerikanische Lyrik

29:52 Minuten Eine Bronzeskulptur in Boston ehrt die Lyrikerin Phillis Wheatley (ca. 1753-1784). Sie gilt als die erste schwarze Autorin der USA. © Imago / Granger Historical Picture Archive

Erst 19 Jahre war Phillis Wheatley, als 1772 ihr Gedichtband mit dem Titel "Poems on Various Subjects" in den USA erschien. Er löste eine literarische Sensation aus, zumal Wheatley zu diesem Zeitpunkt noch versklavt war. (Erstsendung am 27.08.2021)