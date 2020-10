Nina Šenks neue Oper "Marpurgi" am Slowenischen Nationaltheater Vergessene jüdische Geschichte in Musik

Die Vertreibung jüdischer Bewohner thematisiert Nina Šenks Oper "Marpurgi". (SNG Maribor / Tiberiu Marta)

Nina Šenk möchte mit ihrer neuen Oper „Marpurgi“ die Geschichte der jüdischen Gemeinde in der slowenischen Stadt Maribor zum Klingen bringen. Zwei Gestalten, Doktor Hannes und Mathias, erleben den Niedergang ihrer Gemeinschaft in Zeiten der Inquisition.

Am 2. Oktober fand in Maribor die Uraufführung der neuen Oper von Nina Šenk statt. De Librettist und Regisseur der Uraufführung Igor Pison setzt damit einen gleichnamigen Roman von Zlata Vokač Medic für die Bühne um.

Geschichtsschreibung durch Tagebucheinträge

Der Roman ist als eine Folge von Tagebucheinträgen zweier Personen geschrieben: Doktor Hannes und Mathias, beide agieren im Prinzip wie Don Quijote und sein Knappe Sancho Panza. Sie haben oft gegensätzliche Vorstellungen von denselben Ereignissen.

Ulrike Klobes im Gespräch mit Librettisten und Regisseur Igor Pison:

Die Reflexionen der Figuren über Alltagsphänomene skizzieren nach und nach die Geschichte einer fast vergessenen jüdischen Gemeinde in Marburg an der Drau/Maribor. Bis ins späte 15. Jahrhundert stellte sie ein Fünftel der Gesamtbevölkerung der Stadt. Aufgrund eines Dekrets von Kaiser Maximilian mussten die Juden die Stadt schließlich verlassen.

Zwei Sichtweisen - eine Geschichte

Die Handlung zeigt zwei Hauptpersonen: Mathias und Hannes. Ersterer ist ein bis zu diesem Zeitpunkt erfolgloser Sänger, der auf seinen erfolgreichen Konkurrenten Jani eifersüchtig ist. Mathias denunziert Jani, dieser stirbt in der Folterkammer.

Hannes ist Arzt und verliebt sich in Miriam, die ein jüdisches Mädchen namens Šarika versteckt. Auch diese Heldentat wird aufgedeckt - Miriam wird ebenfalls aus der Stadt verbannt. Die Oper endet trotz allem mit einem optimistischen Chor.

Miriam (Sabina Cvilak, Sopran) hat sich eines jüdischen Kindes angenommen. (SNG Maribor / Tiberiu Marta)

Eigentlich ist die Handlung ein Torso und beschreibt nur einen Teil des Romans, ein zweiter Teil soll erst in den nächsten Jahren folgen.

Zur Komponistin

Nina Šenk, geboren 1982, schloss ihr Kompositionsstudium an der Musikakademie in Ljubljana bei Prof. Pavel Mihelčič ab, setzte dann ihr Postgraduiertenstudium der Komposition in Dresden unter der Mentorschaft von Prof. Lothar Voigtländer fort und erhielt 2008 ihren Magisterabschluss in der Klasse von Prof. Matthias Pintscher an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in München.

Ulrike Klobes im Gespräch mit der Komponistin Nina Šenk:

Live aus dem Slowenischen Nationaltheater Maribor

Nina Šenk

"Marpurgi" – Oper nach Zlata Vokačs gleichnamigem Roman mit einem Libretto von Igor Pison

Sabina Cvilak, Sopran

Jaki Jurgec, Bariton

Martin Sušnik, Tenor

Bogdan Stopar, Tenor

Sebastijan Čelofiga, Bariton

Irena Petkova, Mezzosopran



Chor und Symphonieorchester des Nationaltheaters Maribor

Leitung: Simon Krečič