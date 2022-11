Nida-Rümelin über die Ukraine

Der Philosoph und ehemalige Kulturstaatsminister Julian Nida-Rümelin warnt vor einem neuen Kalten Krieg . Einer "De-Globalisierung", also dem Abbau internationaler ökonomischer Beziehungen, als Reaktion auf den Ukrainekrieg steht Nida-Rümelin sehr skeptisch gegenüber: Infolge des Krieges werde die in den letzten Jahrzehnten gewachsene enge wirtschaftliche Verflechtung mit Russland derzeit viel kritisiert, Nida-Rümelin hält dem entgegen:

"Viele denken nicht darüber nach, wie wir in Zukunft Sanktionen machen, wenn es keine Interdependenz mehr gibt." Schon der frühere US-Präsident Roosevelt habe in kluger Voraussicht nach der Devise gehandelt: "Wir brauchen Interdependenz, damit die Kosten eines Krieges höher werden."

"Ich bin dafür, die Globalisierung neu zu gestalten. Es kann nicht einfach so weiterlaufen wie bisher – aber doch bitte nicht generell nur noch mit demokratischen Staaten Handel und Wandel treiben! Dann bekommen wir genau diese Blockbildung, die wir mühsam genug überwunden haben."

Gemeinsam mit fünf weiteren Autorinnen und Autoren sucht Nida-Rümelin in einem neuen Buch nach Perspektiven für eine neue Friedensordnung nach dem Ukrainekrieg. In der öffentlichen Debatte vermisst er eine realistische Einordnung des Kriegs in den zeitgeschichtlichen Kontext: