Theater Rudolstadt

Steffen Mensching setzt ein Zeichen gegen die AfD

10:50 Minuten
Steffen Mensching steht mit verschränkten Armen auf einer Baustelle seines Theaters in Rudolstadt.
Steffen Mensching ist seit 2008 Intendant des Theaters Rudolstadt - und bleibt das auch weiterhin, nachdem der AfD-Kandidat nicht zum Landrat im Kreis Saalfeld-Rudolstadt gewählt wurde. © imago / ari
Mensching, Steffen |
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Intendant Steffen Mensching wollte nicht Theater unter einem AfD-Landrat im Kreis Saalfeld-Rudolstadt machen. So weit kam es nicht - doch seine Ankündigung schlug Wellen. Er sagt, es sei wichtig, "solche Zeichen zu setzen, um Leute zu mobilisieren."
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