New Yorker U-Bahn Die Angst fährt immer mit

Von Antje Passenheim

Zug der New Yorker U-Bahn (picture alliance / Sergi Reboredo)

Mehrere Millionen Menschen bewegen sich in New York täglich von Gleis zu Gleis. Immer wieder gibt es tragische Vorfälle mit verwirrten Menschen, die andere Fahrgäste in den Tod stürzen.

Die US-Metropole hat die meisten U-Bahn-Stationen der Welt. Das Subway-Netz ist der Puls der Stadt. Das Phänomen, dass Menschen vor einen einfahrenden Zug gestoßen werden, beschäftigt auch die Politik. Wie geht New York damit um?