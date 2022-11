Neues Stormzy-Album

Der bekannteste Rapper der britischen Grime-Szene hat sich viel Zeit gelassen für sein neues Album. In einem Musikcamp auf einer britischen Insel ist Stormzys "This Is What I Mean" entstanden. Dahin hatte er viele afrikanische und afrikanisch-stämmige Musikerinnen und Musiker eingeladen.

Mit Stormzys "Shut Up" schaffte es 2015 zum ersten Mal ein Grime-Freeystyle in die britischen Top Ten.

Deutlich poppiger

Die aus "This Is What I Mean" vorab veröffentlichte Single "Hide & Seek" zeigt ihn nun poppiger und melodischer als bisher.

Abonnieren Sie unseren Weekender-Newsletter! Die wichtigsten Kulturdebatten und Empfehlungen der Woche, jeden Freitag direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Vielen Dank für Ihre Anmeldung! Wir haben Ihnen eine E-Mail mit einem Bestätigungslink zugeschickt. Falls Sie keine Bestätigungs-Mail für Ihre Registrierung in Ihrem Posteingang sehen, prüfen Sie bitte Ihren Spam-Ordner. Willkommen zurück! Sie sind bereits zu diesem Newsletter angemeldet. Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail Adresse. Bitte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung. Jetzt anmelden

Der Künstler hatte kürzlich selbst erklärt, sein neues Werk sei ein "Soul-Album". Kritiker Robert Rotifer hat es sich bereits angehört und meint: Der Rap sei trotzdem nicht aus seiner Musik verschwunden. Jedoch ohne den Sexismus, den man Rappern sonst häufig vorwirft: "Es ist ein, soweit ich das bisher vernommen habe, sexismusfreies Album geworden, sogar explizit quasi-pornographische Stellen sind mir eigentlich nicht untergekommen."

Macht Stormzy jetzt keinen Spaß mehr?

Ist Stromzy also jetzt zu gut geworden, um noch Spaß zu machen? "Grundsätzlich muss man sagen, es ist tatsächlich ein sehr schönes, berührendes,wenn auch musikalisch ein bisschen zu höfliches Album geworden", findet Rotifer.