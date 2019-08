Neuer Podcast "Plus Eins" Über Lieblingsmenschen und große Fragen

Von Sonja Koppitz und Caro Korneli

Plus Eins ist der Podcast über alles, was zwischen Menschen passiert - und das Leben schön, spannend und kompliziert macht. (EyeEm / Criene Images / Carina König )

Starke Geschichten und große Gefühle: Deutschlandfunk Kultur startet mit "Plus Eins" einen neuen Podcast für das Wochenend- und Sonntagsgefühl. Unsere Moderatorinnen nehmen Freunde und Familie auf ihre Gästeliste - es wird persönlich.

"Was unterscheidet den Sonntag von anderen Tagen?" Dieses erste Brainstorming dauert in der Redaktion genau zwei Minuten und 30 Sekunden. Dann erklärt eine Kollegin den Sonntag für abgeschafft: Instagram, Twitter und die To-Do-Liste für das Home Office fahren nie ins Wochenende, der Smartphone-Alltag kennt gar keinen Sonntag, keine Auszeit. Nicken alle erst einmal so weg. Aber, stop: eine Sonntagssendung im Radio, ohne Sonntag?

Wir haben den Sonntag dann tatsächlich doch noch wiedergefunden - auch in unseren digitalen Fußabdrücken: Beim Joggen ist Zeit für den längeren Podcast, für den wochentags die Zeit fehlt. Vielleicht schafft man es sogar, auf dem Sofa einen der Texte über die Work-Life-Balance zu lesen, die Pocket einem die ganze Woche über so vorschlägt. Zumindest, bis die Kinder das Wohnzimmer stürmen oder die Freundin per Sprachnachricht an die Ausstellung erinnert, für die man schon seit Wochen verabredet ist.

Was das Leben spannend macht

Familienausflug oder Netflix-Bingen. Die Eltern anrufen oder Freunde treffen. Sport wäre auch gut. Ausruhen, daddeln und rumklickern aber auch. Achso, und im Postfach liegt auch noch Arbeit. Der Sonntag ist - egal, wie man es dreht wendet - der Tag, an dem sich die Frage ein bisschen lauter stellt als sonst: Wie will ich eigentlich leben? Und vor allem die Frage: Wie will ich mit Anderen zusammenleben?

Auf diese Fragen findet "Plus Eins" Antworten - oder versucht es zumindest. "Plus Eins" hat Lust auf Familie und Freundschaft. Einfach auf alles, was zwischen Menschen passiert, das Leben so schön und so spannend macht – und manchmal eben auch ein bisschen kompliziert.

Plus Eins - es kommt halt immer was dazu: neue Freunde, die Liebe, eine Schwiegermutter, das erste Kind, ein anderer Job. Und weil man sich darüber am besten mit jemandem unterhalten kann, den man gut kennt, nehmen unsere Moderatorinnen Caro Korneli und Sonja Koppitz ihre Lieblingsmenschen auf die Gästeliste und bringen sie mit ins Studio.

Das darf auch gern privat werden. Beim den Probesendungen gab es schon einige interessante Momente: Caro Kornelis beste Freundin muss bei der Aufzeichnung doch einen Moment nachdenken, ob sie eigentlich wirklich die beste Freundin ist.

Der Sonntagspodcast für die ganze Woche

Richtig tief bohren wir in dann der zweiten Hälfte der Sendung - mit langen Geschichten und großen Fragen. Eine alleinerziehende Mutter findet auf einem Dating-Portal die große Liebe und kann sich selbst dann nicht davon lösen, als sie erfährt, dass sie einem "Real Fake" aufgesessen ist: Warum leben wir lieber mit einer Illusion als mit einer Enttäuschung?

Oder die Geschichte von Ines: Sie stottert, seit sie ein Kind ist. Nach schwierigen Erfahrungen mit Freunden und Bekannten zieht sie sich soweit aus dem Leben zurück, dass sie fast unsichtbar wird. Wie gut kennen wir uns eigentlich - und was tun, wenn das eigene Problem zum Problem der anderen wird?

Starke Geschichten, große Gefühle und intime Momente gibt es ab jetzt jede Woche Sonntag zwischen 10 und 12 Uhr im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Damit Sie selbst entscheiden können, an welchem Tag, in welchem Moment die Zeit für Ihren Sonntag ist, gibt es die Sendung natürlich auch als Podcast.