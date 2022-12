Neuer Burgtheater-Intendant

Ganz im Gegensatz zu den improvisierten Theaterhallen nun das altehrwürdige Burgtheater , ein Prachtbau im Herzen von Wien, eine der bedeutendsten Bühnen Europas. Hier erwartet man nun von Stefan Bachmann, der 1966 in Zürich geboren wurde, was er in Köln bereits geschafft hat: zeitgenössisches Theater und neue Zuschauer.