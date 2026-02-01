Neue Wehrhaftigkeit

Was Militarisierung mit der Gesellschaft macht

46:35 Minuten Was braucht es zu wahrer Wehrhaftigkeit? Diese Frage stellte sich in Deutschland jahrelang nicht mehr. Nun muss die Frage neu diskutiert werden.

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine wird in Deutschland über die Wehrpflicht debattiert. Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler und die Historikerin Karen Hagemann denken darüber nach, was Mobilisierung für eine Gesellschaft bedeutet.