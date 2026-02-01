Neue Wehrhaftigkeit

Was Militarisierung mit der Gesellschaft macht

46:35 Minuten
Junge Besucher am Stand der Bundeswehr mit einem Werbeplakat unter dem Slogan "Schützen und Repräsentieren" mit dem Bild eines jungen Menschen in Uniform und Helm, auf der Messe der Internationalen Grünen Woche in Berlin, 2026.
Was braucht es zu wahrer Wehrhaftigkeit? Diese Frage stellte sich in Deutschland jahrelang nicht mehr. Nun muss die Frage neu diskutiert werden. © picture alliance / Ipon / Stefan Boness
Eilenberger, Wolfram; Hagemann, Karen; Münkler, Herfried |
Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine wird in Deutschland über die Wehrpflicht debattiert. Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler und die Historikerin Karen Hagemann denken darüber nach, was Mobilisierung für eine Gesellschaft bedeutet.
