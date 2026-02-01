Neue Wehrhaftigkeit
Was braucht es zu wahrer Wehrhaftigkeit? Diese Frage stellte sich in Deutschland jahrelang nicht mehr. Nun muss die Frage neu diskutiert werden. © picture alliance / Ipon / Stefan Boness
Was Militarisierung mit der Gesellschaft macht
46:35 Minuten
Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine wird in Deutschland über die Wehrpflicht debattiert. Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler und die Historikerin Karen Hagemann denken darüber nach, was Mobilisierung für eine Gesellschaft bedeutet.