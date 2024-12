Neue Documenta-Leiterin

Mit Naomi Beckwith könnte es klappen

06:40 Minuten Kassels Oberbürgermeister Sven Schöller stellt bei einer Pressekonferenz Naomi Beckwith als Leiterin der 16. Documenta vor. Die international wichtigste Kunstausstellung wird 2027 das nächste Mal stattfinden. Momentan arbeitet Beckwith noch für das Museum Guggenheim in New York. © Imago / Peter Hartenfelser

Naomi Beckwith vom Guggenheim Museum in New York wird 2027 die Documenta 16 leiten. Sie steht für solide Kuratorenarbeit und keine gewagten Experimente. Den globalen Ansatz der Documenta will sie weiterführen. Konkrete Pläne legte sie noch nicht vor.