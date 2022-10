Neubauprojekt Wien-Seestadt

Vorbild für die Stadt der Zukunft?

07:40 Minuten Auf dem Weg zur Smart City: Stadtentwicklungsgebiet Seestadt in Wien. © picture alliance / Karl Schöndorfer / picturedesk.com

Von Dirk Asendorpf · 31. Oktober 2022, 19:20 Uhr

Ein künstlicher See, Geschosswohnungsbauten und das zweithöchste Holzhochhaus der Welt: In der Seestadt Aspern entstehen neben Wohnungen für 30.000 Menschen auch Schulen, Kitas und bis zu 20.000 Arbeitsplätze. Und das so klimafreundlich wie möglich.