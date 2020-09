Neu im Kino: "The Photograph" Elegant gefilmte Liebesgeschichte

Von Jörg Taszman

"The Photograph" erzählt mosaikartig auf zwei Zeitebenen von zwei Liebesgeschichten. (Picture Alliance / dpa / Everett Collection)

Mit "The Photograph" bringt die Regisseurin Stella Meghie die beruflichen und privaten Probleme der schwarzen US-Mittelschicht auf die Leinwand. Und auch der jazzige Soundtrack kann überzeugen.

Worum geht es?

Michael, ein erfolgreicher afroamerikanischer Journalist aus New York, möchte eine Story über die etwas in Vergessenheit geratene schwarze Fotografin Christina Morton schreiben. Er besucht deshalb in New Orleans ihren einstigen Geliebten.

Kurz darauf lernt er auch ihre Tochter Mae kennen, die aber auf ihre Mutter nicht nur gut zu sprechen ist. Erst nach ihrem Tod erbte Mae einen liebevollen Brief Christinas, der auch ein Familiengeheimnis lüftet. Unterdessen kommen sich Michael und Mae auch privat immer näher, zweifeln aber immer im falschen Moment an ihrer Liebe.

Was ist das Besondere?

Der Film erzählt mosaikartig auf zwei Zeitebenen von zwei Liebesgeschichten und der Unfähigkeit der Liebenden, sich im richtigen Moment zu offenbaren. Ganz "en passant" ist es ein Film von, mit und über Afroamerikaner, der ohne große Dramen, Crime oder Rassismus auskommt, sondern einfach auf der zeitgenössischen Zeitebene die gut ausgebildete bürgerliche Mittelschicht und ihre privaten und beruflichen Probleme in den Mittelpunkt rückt.

Ist der Film zu empfehlen?

"The Photograph" ist ein schöner erwachsener Liebesfilm mit charismatischen Hauptdarstellern, lebensnahen, witzigen Dialogen, der sehr elegant gefilmt ist. Man fühlt und leidet mit den Liebesproblemen und der Sprachlosigkeit der Figuren. Besonders gelungen ist auch der sehr jazzige Soundtrack. Ein schönes, sinnliches Stück Kino.

The Photograph

USA 2019

Regie: Stella Meghie

Darsteller: Issa Rae, LaKeith Stanfield