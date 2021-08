Neu im Kino: "The Father" Schleichender Kontrollverlust

Von Patrick Wellinski

Anthony Hopkins spielt in "The Father" einen demenzkranken alten Mann. (picture alliance / Everett Collection / ©Sony Pictures)

Florian Zeller verfilmt mit "The Father" sein gleichnamiges Theaterstück, das bereits auf internationalen Bühnen große Erfolge feiern konnte. Darin geht es um einen Menschen, der an Demenz erkrankt ist – und wie schwer sich die Angehörigen damit tun.

Worum geht es?

Anthony (Anthony Hopkins) ist 80 Jahre alt und scheint ein Senior voller Energie zu sein. Seine Tochter Anne (Olivia Coleman) eröffnet ihm allerdings, dass sie nach Paris ziehen muss und ihn in London lässt. Das gefällt Anthony gar nicht, doch kurze Zeit später erklärt ihm Anne, dass sie gar nicht umziehen wird.

Auch Annes Ehemann wundert sich über Anthony. Immer mehr Einzelheiten aus Anthonys Alltag geraten aus den Fugen. Seine Erinnerungen machen keinen Sinn mehr. Wer ist seine Tochter? Wer ist diese andere Frau, die ihm seine Tabletten bringt?

Was ist das Besondere?

Der französische Regisseur Florian Zeller verfilmt mit "The Father" sein gleichnamiges Theaterstück, das bereits auf den Bühnen von Paris, London und New York große Erfolge feiern konnte. Darin behandelt er den zunehmenden Wahrnehmungsverlust von Demenzkranken und zeigt, wie schwer sich die nächsten Verwandten mit den Folgen der Krankheit tun.

Der Film ist allerdings geprägt von einer ganz eigenen Erscheinung: Der Leistung und Präsenz von Sir Anthony Hopkins, der für seine sensationelle Performance seinen zweiten Oscar als bester Hauptdarsteller bekam.

Er spielt den Anthony mit einer unglaublichen Verve und Überzeugungskraft. Seine Zweifel, Ängste werden direkt nachfühlbar. In seinen Augen sieht man das Verlöschen eines Lebens. Wie er das macht, bleibt sein Geheimnis. Das Geheimnis einer faszinierenden schauspielerischen Leistung.

Fazit

Zellers Regiedebüt reiht sich in eine ganze Welle an Filmen ein, die das Thema Demenz behandeln. Dabei schlägt sein Kammerspiel einen wohltuend ruhigen Ton an und geht melodramatischen Überfrachtungen aus dem Weg. Damit wahrt er die Würde aller Figuren.

Auch wenn Anthony Hopkins Performance alles dominiert, schafft es der Film, auch das Verhältnis von Tochter und Vater zu thematisieren. Ein sehr kluges und erwachsenes Drama, das die große Leinwand verdient hat.

"The Father"

Frankreich, Großbritannien 2020

Regie: Florian Zeller

Mit: Anthony Hopkins, Olivia Coleman

Länge: 96 Minuten