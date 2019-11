Neu im Kino: "Der Leuchtturm" Und der Schnaps geht nie aus

Von Anke Leweke

Archaische Männerbilder: Willem Dafoe und Robert Pattinson in "Der Leuchtturm". (imago images / Prod.DB)

Zwei Männer, ein Leuchtturm und die raue See: Das ist die Kulisse für Robert Eggers Kinodrama "Der Leuchtturm". Schwarzweiß und in Stummfilmmanier: Willem Dafoe und Robert Pattinson spielen in klaustrophobischer Enge aufeinanderprallende Rivalen.

Worum geht es?

Schon die stürmische See zu Beginn deutet Unheilvolles an: Zwei Männer werden auf eine Insel gebracht. Es handelt sich um den mit allen Wassern gewaschenen Leuchtturmwärter Thomas Wake (Willem Dafoe) und seinen neuen Gehilfen Ephraim Winslow (Robert Pattinson). Vier Wochen sollen die Männer, die sich nicht kennen, zusammen auf der Insel verbringen, sich das Zimmer und die Mahlzeiten teilen. Der alte Seemann mit seinem zerzausten Bart tyrannisiert Thomas, lässt ihn die Drecksarbeit einschließlich des Ausleerens der Nachttöpfe verrichten. Die Spannung zwischen den beiden nimmt immer mehr zu, der Schnaps am Abend lässt die Gemüter hochkochen. Selten hat man so seltsame Seemannslieder gehört.

Was ist das Besondere?

Die Handlung spielt um 1890. Regisseur Robert Eggers zitiert bewusst die Ästhetik des Stummfilms. Er hat in Schwarzweiß und im klassischen quadratischen Bildformat gedreht. Deshalb wirken die Bilder klaustrophobisch, die visuelle Enge treibt die beiden Männer regelrecht in die Konfrontation. Das Schwarzweiß verleiht dem Kampf der Rivalen etwas Archaisches und zugleich Abstraktes. Hier werden mit zwei zusammengepferchten und aufeinanderprallenden Männerkörpern auch Männerbilder verhandelt.

Bewertung

In "Der Leuchtturm" entsteht eine faszinierende Spannung zwischen der elaborierten Ästhetik und der entfesselten Handlung. Die kontrastreich ausgeleuchteten Gesichter der Schauspieler werden immer mehr zu Totenschädeln. Und der Schnaps geht nie aus.

Der Leuchtturm

Drama, USA Kanada 2019

Regie: Robert Eggers

Darsteller: Willem Dafoe, Robert Pattinson, Valeriia Karaman

Länge: 109 Minuten