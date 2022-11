Neu im Kino: "Bardo"

Silvero ist ein mehrfach ausgezeichneter mexikanischer Journalist und Dokumentarfilmer, der mit seinen Kindern und der Ehefrau in Los Angeles lebt. Für seine investigativen Arbeiten wird ihm ein Preis verliehen. Im Zuge dieser Ehrung kehrt Silvero nach Mexiko zurück, nur um zu erkennen, dass seine Karriere in den USA ihn sehr unbeliebt gemacht hat.

„Bardo“ ist der erste komplett in Mexiko produzierte und gedrehte Spielfilm des mehrfachen Oscar-prämierten Regisseurs Alejandro González Iñárritu. Es ist ein hochpersönliches Werk, mit dem Iñárritu seine innere Zerrissenheit als erfolgreicher mexikanischer Regisseur in den Vereinigten Staaten reflektiert.

Heimatlosigkeit, Entwurzelung und tiefe Identitätskonflikte durchziehen den phasenweise surrealen Film, der sich im Verlauf immer stärker als eine Reise in das schmerzdurchzogene Innere der Hauptfigur erweist. Mit wilden Kamerafahrten und Zitaten von Ingmar Bergman und Federico Fellini erzählt Iñárritu von einer existenziellen Krise, die weder in Mexiko noch in Amerika überwunden werden kann.

Für diese Zerrissenheit findet Iñárritu pulsierende, mitunter gewagt-gewaltige Bildkompositionen, die keine Angst davor haben, die Hauptfigur in ihrer Selbstbezogenheit auch mal bloßzustellen. Damit äußert der Film auch Kritik am US-amerikanischen Einwanderungssystem und an der chaotischen mexikanischen Gegenwart. Das ist Kino, das jedem an die Gurgel geht. Eine gelungene Gratwanderung.