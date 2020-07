NEO / Mirna Bogdanovic Frische Sounds im Gretchen

Moderation: Matthias Wegner

Die Band NEO (Peer Kugler)

Im Berliner Club Gretchen fanden auch in den letzten Monaten hervorragende Konzerte statt, wenn auch unter den bekannten Bedingungen, ohne Publikum. Besondere Höhepunkte: die Konzerte der Band NEO und der Mirna Bogdanovic Group.

Natalia Mateo ist eine erfolgreiche Jazzsängerin. Geboren wurde sie in Polen, sie lebt aber schon lange in Berlin und ist Teil der, in normalen Zeiten, sehr aktiven Jazzszene der Stadt. Gemeinsam mit dem Gitarristen Christoph Bernewitz und dem Schlagzeuger Markus Dassau hat sie erst kürzlich die Band NEO gegründet und damit ihren Klangkosmos gehörig erweitert. Entstanden ist ein frischer Sound, für den es noch keine Schubladen gibt. Gut so!

Mirna Bogdanovic (promo)

Mirna Bogdanovic wurde in Slowenien geboren und kam zum Studieren nach Berlin, wo sie am Jazzinstitut studiert hat, u.a. bei Judy Niemack und beim Bassisten Greg Cohen. Wenn man auf Ihre Arbeit blickt, dann fällt eine große Vielseitigkeit auf, über die Mirna Bogdanovic verfügt. Sie singt z.T. sehr modern und ist sehr offen für Experimente, aber sie singt auch sehr gerne alte Jazz-Klassiker z.B. von Duke Ellington. Alles gehöre zusammen, betont die Sängerin.

In ihrer "Group" versucht Bogdanovic eine Balance hinzubekommen, aus vokalem und instrumentalem Jazz. Beides soll gleichberechtigt nebeneinanderstehen. Klingt leicht, ist aber bis heute im Jazz eher eine Ausnahme und zugleich eine spannende Herausforderung.

Natalia Mateo "NEO"

Natalia Mateo, Gesang und Elektronik

Christoph Bernewitz, Gitarre und Synthesizer

Markus Dassau, Schlagzeug

Mirna Bogdanovic Group

Mirna Bogdanovic, Gesang und Ukulele

Povel Widestrand, Klavier und Synthesizer

Peter Meyer, Gitarre

Felix Henkelhausen, Bass

Philip Dornbusch, Schlagzeug

Gretchen, Berlin

Aufzeichnungen vom 13.05. und 17.06.2020