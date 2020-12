NDR-Doku "Lovemobil'" Sexarbeit in der Provinz

Jenni Zylka im Gespräch mit Max Oppel

Im Wohnmobil empfängt die Prostituierte Milena ihre Freier. Filmemacherin Elke Lehrenkrauss zeigt ihren Alltag in der niedersächsischen Provinz. (NDR / Christoph Rohrscheidt)

Die Doku "Lovemobil" porträtiert zwei Sexarbeiterinnen. Drei Jahre hat Regisseurin Elke Lehrenkrauss die beiden Frauen begleitet und ist ihnen auf diese Weise sehr nah gekommen. Ein Film, der wichtige Fragen aufwerfe, lobt Kritikerin Jenni Zylka.

Für ihre Doku "Lovemobil", die mit dem Deutschen Dokumentarfilmpreis 2020 ausgezeichnet wurde, haben Regisseurin Elke Margarete Lehrenkrauss und Kameramann Christoph Rohrscheidt zwei Frauen aus Bulgarien und aus Nigeria begleitet, die in Wohnmobilen in Niedersachsen als Prostituierte arbeiten.

Alltag und Zweifel

Der Film sei eigentlich das Porträt von drei Frauen, sagt Filmkritikerin Jenni Zylka. Als dritte Protagonistin trete Uschi, die Vermieterin der Sexarbeiterinnen, in Erscheinung. Für täglich 50 bis 70 Euro stelle sie ihnen die Wohnmobile zur Verfügung. "Diese drei Frauen erleben wir im Alltag", erklärt Zylka. "Wir sehen sie mit Freiern. Wir sehen die beiden aktiven Prostituierten zweifeln, ob sie den Job machen wollen."

Nach und nach beleuchte der Film auch einige Hintergründe für ihre jeweilige Entscheidung, als Prostituierte zu arbeiten. "Wobei es zumindest bei Milena, der Frau aus Bulgarien, etwas fraglich ist, wie selbstbestimmt diese Entscheidung war. Sie erzählt von falschen Versprechungen, mit denen sie nach Deutschland gelockt wurde, und anschließendem monatelangen Missbrauch."

Die Frauen erzählen in ihrem Tempo

Das Erstaunliche an dem Film sei, dass es dem Team gelungen sei, den Protagonistinnen in einer intimen Atmosphäre nahe zu kommen, sagt Zylka: "Die Regisseurin erzählt, dass sie sich so lange und so intensiv mit ihren Porträtierten beschäftigt hat, dass die ihr komplett vertrauten und sie und ihren Kameramann wirklich kaum beachteten. Das Ganze ergibt dadurch wirklich eine ziemlich authentische Beschreibung. Dazu kommt, dass man das Gefühl hat, die Frauen erzählen in ihrem Tempo. Sie werden nicht durch Fragen in bestimmte Richtung gedrängt."

Auch Dokumentationen seien in gewisser Weise inszeniert, gibt Jenni Zylka zu bedenken. Am Ende entscheide die Regisseurin, welche Bilder wie zusammengeschnitten werden und welche Musik sie darunter legt, um eine bestimmte Stimmung zu verstärken. Aber Elke Lehrenkrauss sei es in ihrem Film gelungen, die Protagonistinnen unbefangen und authentisch zu zeigen.

Kein erhobener Zeigefinger

Die Doku halte sich mit einem Urteil zurück, werfe aber wichtige Fragen auf, sagt Zylka: "Es geht auch um das Spannungsfeld von 'was tue ich mir und meinem Körper, meiner Psyche an, um Geld zu verdienen?' und im weitesten Sinne um das System: Welche Menschen aus welchen Ländern müssen solche Tätigkeiten überhaupt akzeptieren?"

"Lovemobil" sei ein "absolut sehenswerter" Film, auch "um sich über seine eigene Haltung mal wieder klarzuwerden."

"Lovemobil", Dokumentarfilm von Elke Lehrenkrauss,

am 08. Dezember 2020 um 23:55 Uhr im NDR Fernsehen.